Poederbrief aangetroffen bij OLVG West en op twee andere plekken in de stad

De politie kreeg vanmorgen opnieuw meerdere meldingen over poederbrieven. Een van die poederbrieven is bezorgd bij het OLVG, locatie West.

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis zaten er chemische bestrijdingsmiddelen (pesticiden) in de brief, maar niet in een schadelijke hoeveelheid. De brief was niet aan een persoon gericht, zo meldt NH Nieuws.

Ook blijken er vandaag poederbrieven te zijn bezorgd op de Weteringschans in het centrum en de Rooseveltlaan in Zuid. Niemand raakte gewond. 'De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven', laat de politie weten.

Gisteren werden er op zes verschillende plekken in de stad poederbrieven bezorgd. Het ging toen onder meer om hotels en kantoorpanden.