Omroep Zwart behaalt benodigde vijftigduizend leden

'Het lijkt altijd onmogelijk totdat je het flikt. WE DID THIS. WE.', schrijft Akwasi op Instagram. Ondanks de vreugde over het aantal behaalde leden zegt Akwasi ook dat er nog een lange weg te gaan is. De initiatiefnemers moeten nu namelijk gaan laten zien hoe de omroep zich gaat onderscheiden van andere omroepen in het publieke bestel.

'Mensen van alle kleuren'

Omroep Zwart wil meer diversiteit toevoegen aan het Nederlandse omroepbestel. Op de website van de omroep staat geschreven: 'Mensen van alle kleuren. Mensen van alle voorkeuren. ZWART gaat kleur voorbij. ZWART is er voor alle mensen die zich herkennen in, of thuis voelen bij onze naam en onze verhalen. We geven ruimte aan talent en bouwen samen aan een omroep waar iedereen wordt gezien en iedereen wordt gehoord'.

Na een beoordeling van de plannen door het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur, zal minister Slob uiteindelijk besluiten welke omroepen vanaf 2022 worden toegelaten.