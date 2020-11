Gemeente ontvangt 1,4 miljoen euro voor organiseren verkiezingen tijdens coronacrisis

De stad ontvangt ruim 1,4 miljoen euro van het Rijk om Amsterdammers op 17 maart van het volgend jaar coronaproof te kunnen laten stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezing. Burgemeester Halsema schrijft dat vandaag in een brief aan de gemeenteraad.

Met dit bedrag moet de gemeente ervoor zorgen dat er met inachtneming van de coronaregels door alle kiesgerechte Amsterdammers een stem kan worden uitgebracht. Het geld zal ook gebruikt worden om de opkomst te vergroten.

Om de verkiezing coronaproof te kunnen laten verlopen is de gemeente op zoek stemlocaties waarbij kiezers voldoende afstand kunnen houden. 'Een eerste beeld levert op dat een aanzienlijk deel van de reguliere locaties afvalt', schrijft Halsema daarover. Zo stellen sommige locaties zich niet beschikbaar en andere plekken zijn niet veilig. Er wordt nog met scholen overlegd of schoolgebouwen een mogelijke stemlocatie kunnen zijn.

Eigen stempotlood

Op de stemlocaties zelf worden hygiënemaatregelen genomen. Zo moeten er mondkapjes, desinfectie- en schoonmaakmiddelen aanwezig zijn en krijgen alle kiezers een eigen potlood om het stembiljet mee in te vullen. Tussen de leden van het stembureau worden kuchschermen geplaatst.

De gemeente is begonnen met het werven van nieuw stembureaupersoneel. Zo'n 10 procent van de huidige mensen kan wegens de coronaregels niet ingezet worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met gezondheidsproblemen. Ook houdt de gemeente er rekening mee dat personeel vlak voor de verkiezingsdag een besmetting op kan lopen, of om een andere reden in quarantaine moet.

Extra geld

Het geld dat de gemeente gekregen heeft zal niet voldoende zijn om het briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder mogelijk te maken. Ook voor het eerder openen van een aantal stemlocaties in de stad zal extra geld beschikbaar gesteld moeten worden door het Rijk.