Gemeente gaat 1500 bomen planten

De gemeente is begonnen met het planten van 1500 bomen in de stad. Hiermee wordt een begin gemaakt met het wegwerken van de achterstand in het herplanten van bomen. De komende drie jaar moet de achterstand volledig weggewerkt zijn en komen er ook weer extra bomen bij in de stad.

Van de 1500 bomen komen er 459 in Nieuw-West, 406 in Zuid en 231 in Oost. Van de 22 bomen

die in het Centrum komen, zijn er 7 voor de Herengracht, waar een storm een aantal jaar geleden 7

Iepen heeft omgeblazen. Aan de Slotermeerlaan komen 35 Veldesdoorns, zodat de bomenlaan

weer hersteld is.

Wethouder Ivens vindt dat Amsterdammers een mooie en gezonde stad verdienen. 'Bomen zijn daarbij essentieel. We moeten ons blijven inzetten voor een stad waar niet alleen mensen prettig kunnen

wonen en ademen, maar ook planten en dieren kunnen leven.'

Vorig jaar is er gestart met het kappen van rond de 1800 bomen die door ziekte te gevaarlijk zijn en dreigen om te vallen.

De komende drie jaar worden er nog 8.000 tot 10.000 bomen herplant.