Verstekelingen springen van boord in Amsterdamse haven

De Koninklijke Marechaussee heeft drie Marokkaanse verstekelingen aangehouden in de Alaskahaven in Amsterdam. Zij bevonden zich aan boord van een schip dat vanuit Marokko naar Amsterdam voer. Het gaat om twee mannen van 20 en 27 jaar, en een jongen van 16 jaar.

De marechaussee kreeg een melding dat twee verstekelingen van boord waren gesprongen in de Amsterdamse haven. De dienst rukte met meerdere eenheden uit en riep de hulp in van politie en brandweer. De politie zette onder meer een helikopter en een boot in.

Met behulp van een hittecamera van de helikopter werden twee mannen gevonden in de omgeving van het schip. Na een zoekactie aan boord werd nog een jongen aangetroffen.

De 27-jarige man heeft asiel in Nederland aangevraagd en gaat het vreemdelingentraject in. De 20-jarige man en 16-jarige jongen zijn geweigerd in Nederland. De 20-jarige man gaat met hetzelfde schip mee terug naar Marokko. Omdat de 16-jarige jongen minderjarig is, wordt hij overgebracht naar een gespecialiseerde opvang.

De marechaussee in Den Helder doet verder onderzoek naar de zaak.