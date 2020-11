Nabestaanden brengen 'offer' aan overleden meneer Tsang: 'Zodat hij met rijkdom naar het licht kan gaan'

Het brengen van de offers is voor de familie een manier van rouwen en om het verlies van Tsang te kunnen verwerken.

Een woordvoerder van de familie Manlung Tang vertelt dat het een Chinese spirituele handeling is. 'Wij geloven in het hiernamaals en brengen offers in de vorm van dingen verbranden. We verbranden het Hemelse geld, zodat hij met rijkdom door kan gaan naar het licht.'