Opnieuw poederbrieven bezorgd, maar naar het motief is het nog gissen

Al drie dagen komen er in de stad poederbrieven bij bedrijven aan. De politie zoekt de dader en kan op verschillende manieren bij hem of haar uitkomen, maar dat betekent volgens criminoloog Jasper van der Kemp niet dat dat altijd eenvoudig is.

Volgens de criminoloog van de Vrije Universiteit (VU) kunnen er verschillende motieven zijn voor het versturen van de brieven. 'Het kan zijn dat het gaat om een soort van terreurdreiging. Het kan ook heel goed gaan om bedreiging in de zin van afpersing. Maar dan verwacht je ook dat er vrij snel een claim komt. En het kan iemand zijn die om een of andere reden grieven tegen allerlei bedrijven heeft.'

Sinds gisteren maakt de politie niet meer zelf bekend bij wat voor soort bedrijven of instellingen de bombrieven werden bezorgd. 'Het idee is, als wij mensen in beeld krijgen of we hebben mensen die gaan praten en die noemen dat soort gegevens die verder niet wijd verspreid zijn, dan hebben we hele belangrijke informatie', legt Van der Kemp uit. 'Dus het lijkt erop dat ze dat heel strategisch doen en het bewaren voor later.'

Het grote aantal poederbrieven doet denken aan de bombrieven die begin dit jaar op allerlei plekken binnenkwamen. Die dader is nooit gevonden, maar Van der Kemp denkt niet dat hij of zij ook achter de recente poederbrieven zit. 'Je zou eerder een andere dader verwachten die dit soort dingen aan het doen is.'