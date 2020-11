Stad NL V Bewoners strijden voor behoud buurtboekenkasten in de Staatsliedenbuurt

Eerder deze maand werd bij de buurtboekenkasten in de Van Limburg Stirumstraat in West door middel van een brief bekend gemaakt dat de kasten op 21 november verwijderd zouden worden. De buurt is verontwaardigd, en wil de kasten behouden. En dat lijkt te gaan lukken.

Vorig jaar werd werd de eerste kast door een buurtbewoner geplaatst, nadat op de locatie een mislukte plofkraak had plaatsgevonden. Buurtbewoners zijn erg enthousiast over het initiatief: 'Ik hou heel erg van lezen en literatuur. Die boekenkasten zijn echt een pluspunt voor de buurt.'

Deze waarschuwing hing ineens aan de boekenkast

Afgelopen jaar kwamen er steeds meer boekenkasten bij, totdat er vorige maand vijf kasten stonden. Er kwamen steeds meer spullen te liggen, waarna het volgens sommige buurtbewoners rommelig werd: 'Een paar weken geleden liep de boel een beetje uit de klauwen. Er werden ineens allerlei oude vazen en serviesgoed te staan. Het werd een beetje een uitdragerij. ' Inmiddels zijn de buurtbewoners, waaronder de initiatiefnemer zelf, actief begonnen om de kasten te onderhouden en te ordenen.

Ook is eergisteren door bewoners een petitie gestart, die al meer dan 400 keer ondertekend is. Daarin wordt aan de gemeente gevraagd om de boekenkasten te laten staan. Bij Carolien de Heer, bestuurder van stadsdeel West, kwam de melding tot verwijdering ook als een verrassing: 'Ik schrok ervan, want ik had gehoord dat ze gewoon konden blijven staan'. Zij heeft per direct actie ondernomen om de kasten te behouden. De brief heeft volgens haar te maken met een miscommunicatie bij handhaving. De Heer acht de kans dan ook klein dat de kasten zaterdag verwijderd worden: 'Eigenlijk mogen de kasten niet, maar we gedogen het. Blijkbaar vindt de buurt dit dus heel erg leuk, daar moeten wij als politiek naar luisteren. Ik ga er voor zorgen dat de kasten kunnen blijven staan.'