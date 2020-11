AT5-panel: stuur je afvalfoto's in

Er wordt al jarenlang over geklaagd in de stad: vuilniszakken die naast de container staan of op het verkeerde moment op straat worden gezet. En door de coronacrisis lijkt dat alleen maar toe te nemen. AT5 heeft daarom een enquête uitgezet onder de panelleden, om te vragen hoe zij hiertegen aankijken.

Een van de vragen die daarin wordt gesteld, is om foto's te maken van afval in jouw buurt. AT5 zou het dan ook op prijs stellen als je de komende twee weken de situatie bij jouw dichtstbijzijnde afvalcontainer op camera vast wil leggen. Als het bij jou in de buurt juist hartstikke meevalt, zien we je foto's ook graag tegemoet De foto's kunnen opgestuurd worden naar [email protected]. Vermeld daarbij de locatie en het tijdstip van de foto. Wie het makkelijker vindt om even een appje te sturen, kan dat doen naar 0620864602.