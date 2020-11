Stad NL V De Straten Binnenskamers met Thom Harinck: 'Rust pak ik pas als ik dood ben'

In Brazilië, Kroatië en Japan kan hij moeilijk over straat, maar in Nederland is hij minder bekend. Daarom werd het de hoogste tijd dat de Straten van Amsterdam langsging bij één van de pioniers van het kickboksen in Europa: Thom Harinck.

In een persoonlijk gesprek met Redouan vertelt Thom hoe hij als jongetje van zeven met vechtsport begon en rond z’n tweeëntwintigste zijn eigen vechtstijl oprichtte: Chakuriki. Terwijl we door zijn huis in Noord wandelen, vertelt Thom over zijn succesvolle carrière als kickbokstrainer van o.a. Peter Aerts en Badr Hari.

Binnenkort komt er een film uit over Thom en zijn dochter Jane. We spreken Jane over de film en over de discipline die haar vader haar heeft bijgebracht. Tot slot hebben we een kleine verrassing voor Thom van Vechtersbazen-presentator Dennis Kornman, waaruit blijkt dat Thom een trotse man is, maar een klein hartje heeft.