Wil van Soest (PvdO) kandidaat-Kamerlid namens partij Richard de Mos

Van Soest, die naast raadslid ook Noord-Hollands Statenlid is namens 50Plus/PvdO, gaat in Amsterdam een partnerschap aan met Code Oranje. Wat dat inhoudt voor haar plek in de gemeenteraad is vooralsnog onduidelijk. Van Soest komt in drie Noord-Hollandse kieskringen op de zesde plaats van de kandidatenlijst te staan. Hoe dat in de rest van het land is, is nog niet bekend.

Ouderenbelang





De Mos en Van Soest zijn overigens geen onbekenden van elkaar. De Mos was eerder namelijk persvoorlichter bij de PvdO. In augustus 2015 hield hij daar na een half jaar al mee op. Volgens 'Zolang je actief blijft, blijf je ook fit', zegt een strijdbare Van Soest in een persbericht. 'Het is niks voor mij om achter de geraniums te gaan zitten.' Verder zegt Van Soest voor Code Oranje te hebben gekozen omdat ze teleurgesteld is in 50Plus. 'Ze hadden goud in handen, stonden op 10 zetels in de peilingen, maar kozen voor intern gekonkel', aldus Van Soest. 'Hierbij is het ouderenbelang voor geen milimeter gediend. Code Oranje zal zich wél inzetten voor het beschermen van kwetsbare ouderen.'De Mos en Van Soest zijn overigens geen onbekenden van elkaar. De Mos was eerder namelijk persvoorlichter bij de PvdO. In augustus 2015 hield hij daar na een half jaar al mee op. Volgens Het Parool was dit vanwege een financieel conflict. Van Soest zei destijds dat ze niet ontevreden was over het functioneren van De Mos. 'Maar Richard wilde in vaste dienst komen, maar dan kom ik nooit meer van hem af', aldus Van Soest toen.



Eerder werd ook al duidelijk dat onder meer advocaten Peter Plasman en Sébas Diekstra zich verkiesbaar stellen namens Code Oranje.