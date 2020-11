Man (29) aangehouden voor dodelijke steekpartij in West

De politie heeft vanochtend op het station in Zwolle een 29-jarige verdachte aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij in West. Daarbij kwam een 29-jarige Poolse man om het leven.

De verdachte en het slachtoffer verbleven allebei in het hostel aan de Sara Burgerhartstraat.

Het steekincident gebeurde rond 00.45 uur vannacht en vond plaats in de buurt van een supermarkt en een hostel. Het slachtoffer is ter plaatse nog gereanimeerd, maar dat was tevergeefs.