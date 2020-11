Viertal jongeren gezocht voor 'laffe' mishandeling van 17-jarige in Oost

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van vier jongens die ervan verdacht worden eind september een 17-jarige jongen mishandeld te hebben nadat ze hem proberen te beroven. Het slachtoffer wordt getrapt en krijgt klappen in zijn gezicht. Het viertal krijgt een week de tijd om zich te melden omdat ze volgens de politie waarschijnlijk minderjarig zijn. Doen ze dit niet worden hun gezichten herkenbaar getoond.

'Het slachtoffer zit in de nacht van zaterdag 26 september op zondag 27 september met een paar vrienden op een bankje bij de skatebaan aan de Weesperzijde ter hoogte van de Omval. Hij ziet dat er verderop iets gaande is waar mogelijk een meisje in problemen is. Hij loopt er naartoe om te kijken wat er aan de hand is, maar raakt dan in de moeilijkheden', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.