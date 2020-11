Gemeente neemt maatregelen op drukke Noordermarkt

Dit weekend worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat drukte onstaan op en rond markten in de stad. Vooral op de Noordermarkt en directe omgeving kwamen in de afgelopen weken te veel mensen bijeen, maar ook op andere markten en bij aangrenzende horecagelegenheden neemt de drukte toe. Op de Noordermarkt worden extra toezichthouders in ingezet om mensen aan te spreken die overlast veroorzaken of zich niet aan de regels houden.

De gemeente zegt de maatregelen te hebben genomen om ondernemers en klanten helderheid te bieden wat wel op een veilige manier mogelijk is. De coronasituatie is in de stad nog steeds zorgelijk en de landelijke maatregelen blijven belangrijk, zoals het houden van 1,5 meter afstand en met maximaal 4 mensen buiten bijeen zijn. Veel horecaondernemers bieden de mogelijkheid om eten en of drinken te laten bezorgen of af te halen. Dit mag conform de geldende maatregelen, de toepassing is zelfs iets versoepeld. De gekochte waren mogen om groepsvorming te voorkomen echter niet worden geconsumeerd in de eet- en drinkgelegenheid zelf of in de directe omgeving. Dreigende sluiting Vorige week maakte AT5 een reportage op de Noordermarkt en om de hoek op de Westerstraat. Toen werd bekend dat negen cafe's en restaurants in en rond de Westerstraat mogelijk twee weken moeten sluiten omdat ze zich niet hebben gehouden aan de noodverordening ter voorkoming van coronabesmetting. Daar waren de ondernemers niet blij mee. 'Het punt van de gemeente is dat ik een dekseltje op warme dranken ben vergeten en dat er geen afstand werd gehouden, licht Joris Loman van café De Blauwe Pan toe. Loman snapt dat de gemeente hem op zijn vingers moet tikken, maar de sanctie vindt hij, net als zijn collega's uit de andere café's en restaurants, een hele zware. 'Je bent als horecaondernemer tegenwoordig ook politieagent terwijl iedereen weet: 1,5 meter is 1,5 meter. Maar soms glipt het er wel eens een doorheen. En je kunt het 10 keer zeggen en als je het de de 11de keer vergeet ben je de Sjaak.'

Quote 'We zien dat sommige klanten het moeilijk vinden om zich aan de basisregels te houden' femke halsema -voorzitter Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De horecaondernemer is volgens de geldende maatregelen verantwoordelijk om erop toe te zien dat klanten zich aan deze regels houden. In reguliere tijden geldt dat binnen 25 meter rond de onderneming, nu wordt dat beperkt tot de onderneming zelf en de directe omgeving. Maar als het te druk wordt, of als de basisregels niet worden nageleefd kunnen ondernemers aangesproken worden. Bij duidelijke niet-naleving kan tijdelijke sluiting volgen. De gemeente zet bijvoorbeeld op de Noordermarkt extra toezichthouders in om ook klanten aan te spreken die overlast veroorzaken of zich niet aan de regels houden. 'We zien dat sommige klanten het moeilijk vinden om zich aan de landelijke basisregels te houden. Natuurlijk moeten ondernemers toezien op een ordelijk verloop direct rond hun zaak, maar ik vraag ook nadrukkelijk van klanten om niet samen te klonteren voor winkels en horeca met afgehaald eten en drinken. De horeca heeft het al moeilijk genoeg', aldus Femke Halsema als de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 'Het is fijn als de horeca wat kan verdienen in deze lastige tijd en leuk dat er wat gezelligheid op straat ontstaat maar we hebben samen de verantwoordelijkheid dit op een veilige manier te doen.'