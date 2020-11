Gedwongen prostitutie: cel en 161.900 euro schadevergoeding

Een 39-jarige man is deze week veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf omdat hij een vrouw van september 2014 tot en met maart vorig jaar in Amsterdam uitbuitte door haar met geweld en misleiding in de prostitutie te laten werken. Ook moet hij 161.900 euro schadevergoeding betalen.

De man spiegelde haar een gezamenlijke toekomst, een oplossing voor haar financiële problemen en een oplossing voor haar voogdijproblemen voor. Hij was echter degene die vooral van haar prostitutiewerk profiteerde.

Het geweld was weliswaar niet stelselmatig, maar de vrouw moest veel verdienen om hem tevreden te houden. In de straf weegt mee dat de man geen verantwoordelijkheid nam voor zijn gedrag. Eerst zweeg hij en later ontkende of bagatelliseerde hij alles.

Bovendien zocht hij, terwijl hij vastzat, weer contact met de vrouw en manipuleerde haar zo dat zij in eerste instantie haar eerdere verklaringen wilde intrekken.