Stad NL V G-voetballers van Only Friends spelen door in lastige tijden: 'We zijn echt een familie'

Het is niet de leukste tijd in de carrière van veel amateurvoetballers. Door de coronamaatregelen wordt door veel clubs momenteel namelijk niet gevoetbald, maar dat geldt niet voor Only Friends, een club voor jongeren met een beperking. Najim el Yarchouhi ging voor Wij Zijn Amsterdam langs bij een wedstrijd en voelde zich er zo op z'n gemak dat hij een paar dagen later mee ging trainen.

'Ik ben de zoon van oprichter van de mooiste club ter wereld', vertelt Myron Gebbink, een van de trainers van Only Friends, trots. 'Mijn vader Dennis heeft Only Friends opgericht en dit mooie stadion zoals ik het altijd noem, was zijn droom. En dat is allemaal uitgekomen.'

Goaltjesdief Guido

Voetbal is een van de 28 sporten die worden beoefend op de club in Noord. Zo kunnen de kinderen er bijvoorbeeld ook darten, een van de sporten die Guido beoefent. Maar zijn talent ligt vooral op het voetbalveld, vertelt de spits. 'Ik ben een echte goaltjesdief. Ze noemen mij de hakkenkoning.'

Elke zaterdag wordt een wedstrijd georganiseerd tussen twee teams van de club, zodat de kinderen ook tijdens deze coronaperiode gewoon door kunnen sporten. Een van de uitblinkers tijdens de wedstrijd is keeper Bruno, die de nodige schoten knap uit zijn doel weet te houden. 'Eerst zaten we heel lang thuis, dus toen we te horen kregen dat we weer mochten was ik heel blij.' Sinds 2017 heeft de club een samenwerkingsovereenkomst met Ajax, waardoor de spelers van Only Friends hun wedstrijden in echte Ajax-shirtjes mogen spelen. En daar is Yuri maar al te blij mee. 'Ajax is mijn favoriete club. Daarom dacht ik: ik ga lekker bij Only Friends spelen.' vertelt hij. Op de vraag van Najim of hij niet liever voor Feyenoord zou spelen is Yuri meer dan duidelijk. 'Nee, zeker weten niet!'