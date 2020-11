Halsema: mogelijk activiteiten voor jongeren met oud en nieuw, 'maar wel op 1,5 meter afstand'

De gemeente onderzoekt of zij activiteiten voor jongeren kan organiseren met oud en nieuw, maar dan wel met anderhalve meter afstand. Dat zegt burgemeester Halsema vrijdagavond op AT5. 'We kunnen niet met oud en nieuw zogenaamde superspreading events hebben waardoor we een maand later weer diep in de problemen zitten.'

Halsema reageert in Het Gesprek met de Burgemeester op de oproep van burgemeester Bruls van Nijmegen om tijdens de jaarwisseling evenementen voor jongeren mogelijk te maken, om op die manier illegale feesten tegen te gaan. Ook Amsterdam denkt daarover na, maar dat zullen wel bijeenkomsten met restricties zijn volgens Halsema. 'Wij gaan er vooral op mikken om veel activiteiten voor jongeren te organiseren waarbij het ook voor jongeren veilig is, en waardoor niet nieuwe besmettingshaarden ontstaan.'

De vraag is of jongeren op dergelijke evenementen zitten te wachten. Halsema: 'Ik begrijp natuurlijk ook heel goed dat jongeren vooral zin hebben in feestjes waarbij geen gemeente aanwezig is, maar we zullen elkaar een beetje halverwege tegemoet moeten komen.' Oud en nieuw is voor de politie en hulpdiensten altijd al een zware avond, maar dit jaar wordt het extra spannend, aldus de burgemeester. 'Vanuit de driehoek, met politie en OM, maken we ons natuurlijk wel zorgen. Het is natuurlijk een explosief moment in het jaar en zeker als mensen zich heel erg vervelen. Tegelijkertijd helpt het nationaal vuurwerkverbod wel enorm.'

Wat ook kan helpen om het normale leven weer een beetje terug te krijgen, is natuurlijk een vaccin. De afgelopen weken komen er hoopvolle berichten over de werkzaamheid. Maar er is ook bij een grote groep mensen twijfel of het vaccin wel veilig is. Of Halsema zelf het vaccin zou nemen? 'Ja natuurlijk. Op het moment dat-ie goedgekeurd is, dat het veilig verklaard wordt, zal ik hem zeker nemen. En ik hoop ook dat mensen daar niet sceptisch over worden.' 'Vertrouw de wetenschap' 'Vertouw de wetenschap', vervolgt ze, 'vertrouw erop dat de mensen die ervoor doorgeleerd hebben, dat die echt geen risico's nemen met onze bevolking. En een vaccin neem je om zelf veilig te zijn, maar er ook voor te zorgen dat andere mensen die kwetsbaarder zijn, ook veilig zijn.' De komst van een vaccin en de mogelijkheid om meer te testen zullen volgens Halsema van grote betekenis zijn. 'Dat betekent dat een dichtbevolkte stad als Amsterdam weer een beetje lucht krijgt, niet in de laatste plaats hoop ik dat voor al onze jongeren die weer een beetje uit kunnen gaan, en voor onze clubs die al inmiddels zes, zeven maanden dicht zijn.' Kijk hieronder het hele Gesprek met de Burgemeester:

AT5