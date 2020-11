Vier gewonden bij aanvaring pont en vrachtschip. Mogelijk nog een schip betrokken

Vrijdagavond is er een aanvaring geweest op het IJ tussen een pont en een binnenvaartschip. Dat gebeurde even na 19.00 uur op de route van de Buiksloterweg in Noord naar CS. Volgens de politie zijn er vier passagiers gewond geraakt. Twee van hen zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Getuigen melden dat verschillende mensen letsel aan het hoofd hebben.

Het gaat volgens de politie om een binnenvaartschip. De pont was onderweg van Noord naar CS. Veel hulpdiensten zijn ter plaatse. De omgeving is afgezet. 'Boot zonder verlichting' Een getuige laat aan AT5 weten dat er vlak voor de aanvaring een rondvaartboot in de buurt voer zonder verlichting. 'Het zou kunnen dat de schipper van de pont die goed in de gaten hield en het vrachtschip daarom over het hoofd zag. Die ramde de pont vol in de flank.' De politie laat ook weten dat er mogelijk een derde schip betrokken is bij het ongeval. Dat wordt onderzocht.

Peyman Shojaei

Het betrokken binnenvaartschip Banzai is even verderop aangemeerd. Een flinke deuk is te zien aan de voorzijde.

Martin Damen

Op Twitter staan verschillende filmpjes van de aanvaring.

Wethouder Dijksma is geschrokken en wenst alle betrokkenen sterkte.

Aanvaring CS pont

Aanvaring CS pont

Aanvaring CS pont

Aanvaring CS pont

Aanvaring CS pont

Aanvaring CS pont

Aanvaring pont CS Stefan de Roode/Inter Visual Studio

Aanvaring pont CS Stefan de Roode/Inter Visual Studio

Aanvaring pont CS Stefan de Roode/Inter Visual Studio