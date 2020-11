Stad NL V Jan zat op het pontje: 'Ineens komt dat vrachtschip binnenvaren'

Na een lange dag werken zat videoeditor Jan Swienink vanavond op de pont van Noord naar CS. Op het middenstuk bij de voetgangers. 'Ineens komt dat vrachtschip binnenvaren. Ik keek naar het voordek en daar begon iedereen te schreeuwen. Veel mensen vielen tussen de fietsen. Het was echt heftig.'

De 34-jarige Jan merkt snel dat hijzelf ok is. Op het voordek ziet hij twee mensen met bebloede hoofden. De gewonden krijgen hulp van andere passagiers. 'Iedereen was in shock en stond te trillen op z'n benen.'

Veel ramen van de pont zijn gesneuveld. Jan heeft geen idee of er nog meer schade is, maar maakt zich wel zorgen of de pont nog wel naar de kade kan. 'We zijn midden op het IJ. Blijft die pont wel drijven? Je gaat meteen kijken waar de lifejackets zijn', waren zijn gedachten.

Het kwam goed. De pont voer op eigen kracht naar CS. Jan schat dat er een man of 40, 50 op de pont was. Op de kade loopt Jan meteen naar CS. en hoeft niet opgevangen te worden. 'Voor mij was er gelukkig niets aan de hand en ik moest mijn trein halen. Dus ben daar maar naartoe gegaan. Maar wat een consternatie.'

Als hij aankomt in zijn woonplaats Arnhem weet hij wel wat hij als eerste gaat doen. 'Een borrel nemen. Wat een consternatie. Ik ben blij dat het relatief meevalt, maar het was even heel eng.'