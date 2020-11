Admiraal de Ruijterweg afgezet: mogelijk schietpartij

Op de Admiraal de Ruijterweg in West zou vanavond rond 20.45 uur een schietpartij zijn geweest.

Agenten hebben de straat afgezet met rood-witte linten en verrichten onderzoek ter plaatse.

Er is geen Mobiel Medisch Team of ambulance aanwezig. Het lijkt er daarom op dat er niemand gewond is geraakt.

Het tramverkeer op de Admiraal de Ruijterweg is tijdelijk stilgelegd.