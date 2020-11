Gemeente lanceert website om Amsterdammers met mentale klachten te helpen

De nieuwe website is een onderdeel van de aanpak Amsterdam Mentaal Gezond, dat deze week gepresenteerd is. Het plan richt zich op alle Amsterdammers, wel komt er extra aandacht voor jongeren, mensen met een migratieachtergrond en zelfstandigen en werkgevers.

In juni werd al de campagne 'op 't eerste gezicht' gelanceerd, dat zich richt jongvolwassenen die worstelen met mentale problemen vanwege corona. In de campagne worden beelden vertoond van jonge Amsterdammers met wie het op het eerste gezicht goed gaat, maar in voice-memo's vertellen hoe het echt met ze gaat. Bovenop deze campagne komen er vijf extra locaties waar jongeren laagdrempelig, anoniem en zonder kosten terecht kunnen voor een gesprek.

Verder biedt de gemeente jaarlijks honderd jongerenwerkers cursussen aan om mensen met mentale problemen te helpen. Ook decanen in het middelbaar en hoger onderwijs worden bijgespijkerd in het voeren van gesprekken met scholieren en studenten over hun mentale gezondheid. Ieder jaar kunnen tenminste dertig middelbare scholen en hogescholen de trainingen volgen.

Ook komt er meer aandacht voor Amsterdammers met een migratie-achtergrond. Zo wordt er een training ontwikkeld voor honderd personen personen uit deze doelgroep. Daarnaast gaat de gemeente ondersteuning en advies faciliteren voor werkgevers op het gebied van corona-, stress- en wekdrukvraagstukken.