Omwonenden gewekt door 'luchtalarm' in het Westelijk Havengebied

Meerdere omwonenden van het Westelijk Havengebied hebben vanochtend melding gemaakt van een luid alarm dat plots te horen was in hun wijk. Volgens de bewoners klonk het als een luchtalarm.

'Ehmmm waarom gaat het luchtalarm af in Amsterdam West?', vraagt iemand zich af. 'Betekent dit iets?', vraagt weer een ander. 'Ben niet de enige die het opvalt dus best een spookie geluid', vertelt een bewoner van Bos en Lommer waar het alarm ook te horen was.

De politie is poolshoogte gaan nemen. Het bleek te gaan om het brandalarm van een bedrijf. De toon daarvan lijkt veel op dat van een luchtalarm. Van brand was geen sprake, het ging om een loos alarm.