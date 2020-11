Ajax beleeft makkelijke middag tegen Heracles, maar zorgen om Klaassen

Ajax begon goed aan het duel en al in de 6e minuut openden de Amsterdammers de score. Neres krulde de bal de zestien meter binnen, Traoré aarzelde geen moment en schoot snel, hard en laag de 1-0 binnen. Een boogbal van Tadic werd even later tot corner verwerkt door Heracles-doelman Brouwer. Die genomen corner kwam bij David Neres terecht die de bal buiten het stafschopgebied vol op de pantoffel nam en binnenschoot. Tien minuten voor tijd maakte Labyad er 3-0 van.

Davy Klaassen was niet het enige Ajax-slachtoffer van de wedstrijd. In de rust bleef ook Mazraoui achter in de kleedkamer, nadat hij eerder een tik had gekregen van Heraclied Rai Vloet. Toch pakte het team van Erik ten Hag de draad weer op. Tadic mocht de bal in de 57e minuut binnentikken na een getoucheerde voorzet van Perr Schuurs. Twintig minuten later kon Labyad vanuit een rebound de 5-0 scoren.

Woensdag speelt Ajax tegen Midtjylland in de Champions League. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 21.00 uur.