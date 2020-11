Groot Wassink naar de staatssecretaris om Kamilla en Ashley in Amsterdam te houden

'Hartverscheurend' noemt wethouder Rutger Groot Wassink van Sociale Zaken het verhaal van Kamilla (13) en Ashley (15). Zij zijn geboren in Amsterdam, maar toch dreigen ze het land uitgezet te worden omdat hun ouders niet over de juiste papieren beschikken. De wethouder stapt naar de staatssecretaris om een poging te doen ze in de stad te houden.

Kamilla en Ashley zijn in Amsterdam geboren maar leven illegaal in de stad omdat hun ouders geen geldige verblijfpapieren hebben. Tot hun 18de mogen ze naar school en leiden ze een leven als andere Amsterdamse jongeren. Maar bij volwassenheid moeten ze eigenlijk weg uit Nederland. Ashley moet naar de Filipijnen. 'Ik ben daar nog nooit geweest', vertelt hij. Hij vreest voor zijn toekomst, omdat hij hier na zijn 18de niet mag studeren of werken. 'Ik denk dat ik net als mijn vader moet gaan schoonmaken.'

'We hebben in het verleden als Amsterdam ook wel brieven geschreven en geprobeerd de druk op te voeren voor specifieke gevallen', vertelt Groot Wassink. Hij wil dat nu ook voor de Amsterdamse kinderen Kamilla en Ashley gaan doen. Zij deelden vandaag hun verhaal met AT5.

Het trieste lot van de kinderen raakt Groot Wassink. 'Ik vind het moeilijk om naar te kijken. De kinderen die hier geboren en getogen zijn, zijn net zo Amsterdams als mijn eigen kinderen, maar hun toekomst als ze 18 worden houdt op.'

Hij wil dat er landelijk uitzonderingen worden gemaakt voor specifieke gevallen. In het verleden bestond z'n discretionaire bevoegdheid waardoor de staatssecretaris als daar reden toe was mensen alsnog een verblijfstatus kon geven. 'Dat is verdwenen. Ik lobby er met andere steden voor omdat weer in te voeren omdat ik vind dat deze kinderen zo Amsterdams zijn, die gun je hier een toekomst.'

Geen plek in Nederland

Ook VVD-fractievoorzitter Marianne Poot vindt de situatie van de kinderen vreselijk, maar ziet niets in het idee om te kijken naar individuele gevallen. 'We hebben een asielprocedure met elkaar afgesproken omdat we vinden dat we de meest kwetsbare mensen moeten helpen en die een plek in Nederland moet geven', vertelt Poot. Er is volgens haar nou eenmaal niet genoeg plek om iedereen op te vangen.

'En, hoe akelig ook', vervolgt ze, 'dat betekent dat de mensen die uit veilige landen komen uiteindelijk geen asiel kunnen krijgen en dus geen toekomst hebben in Nederland.'

De wethouder denkt daar anders over. Hij gaat met de AT5-reportage bij de staatssecretaris aan de deur kloppen.' Ik ben bereid dat te doen, maar dat is geen garantie op succes.'