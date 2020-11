Gaasperdammertunnel nu volledig open: 'Cruciale en unieke tunnel'

De Gaasperdammertunnel is sinds vanochtend in alle richtingen open. Tot nu toe kon alleen doorgaand verkeer een deel van de tunnel gebruiken, lokaal verkeer kan dat nu ook.

Dit weekend was de tunnel helemaal dicht voor de laatste werkzaamheden. Er is jarenlang aan de tunnel gewerkt. De tunnel bestaat uit vijf tunnelbuizen met in totaal elf rijstroken, waaronder een wisselstrook. Als enige rijkstunnel in Nederland zijn er op- en afritten halverwege de tunnel.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) spreekt van een 'cruciale en unieke tunnel voor de bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad'. 'Maar er is nog een reden waarom ik blij ben met deze tunnel. De wijken van dit stadsdeel worden niet langer doorsneden door een verkeersader, maar zijn straks verbonden door een park, ook dat doet een tunnel.'

Met de aanleg van het park bovenop de tunnel is al gestart. Dat park moet de wijken Bijlmermeer en Gaasperdam met elkaar verbinden. Eind volgend jaar moet het af zijn. Op het dak van de tunnel komen ook ruim vijfduizend zonnepanelen te liggen, voor onder meer de verlichting en de matrixborden.