Zaterdag: Ajax Wint De Wereldcup met unieke AT5-beelden uit Tokyo

Er komt weer een groots historisch Ajax-moment aan. Komende zaterdag is het 25 jaar geleden dat Ajax de wereldbeker won in Tokyo. Elke Ajax-fan van pak 'm beet boven de 35 hoort de stem van Louis van Gaal misschien wel bij de volgende zin: 'Wij zijn de beste van de wereld.' AT5 was uiteraard ook met een ploeg in Japan en dat werd ook voor ons een tripje om nooit te vergeten.

In die tijd is was er nog geen Ajax TV, waren de commerciële belangen een stuk minder groot dan nu en huppelde de stadszender dus gewoon gezellig overal tussendoor. Zeker na het winnen van die wereldcup.

Presentator Ton van Royen, sportverslaggever Raymond Bouwman, producer Gerdie Hulsbergen en cameraman Frank van Brandwijk waren destijds voor AT5 in Tokyo.

De beelden van de feestende Ajacieden in het stadion en in het hotel, de interviews, de wereldbeker, de reis terug en de huldiging in Amsterdam worden as we speak door Bouwman gedocumenteerd in een AT5 Special van bijna een uur: Ajax Wint De Wereldcup.

Die kun je zaterdag vanaf 7 uur online bekijken en die dag vanaf 17.00 uur op tv.