Zorgverzekering voor Amsterdammers met laag inkomen: 'Het geeft mij veel rust'

Linda Carolus uit Noord heeft al jaren de zorgverzekering bij de gemeente. 'Het eigen risico betaal ik gespreid, verdeeld over de twaalf maanden. Daardoor heb ik nooit onverwachte rekening op de mat', vertelt Linda. 'Door de bijdrage van de gemeente bespaar ik bijna 200 euro op jaarbasis.'

Veel rust

De zorgverzekering geeft Linda erg veel rust. 'Je hoeft je niet druk te maken wanneer je ziek bent of naar de dokter moet.' De gezondheid van Linda is de afgelopen tijd niet al te best. Hierdoor vindt ze het fijn dat ze vaker gebruik kan maken van aanvullende verzekeringen. 'Ik kan vaker gebruik maken van de fysiotherapeut.' Linda kan onbezorgd lachen, want ze heeft ook 500 euro tandarts vergoeding. 'Big smile', lacht Linda.