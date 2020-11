Kwetsbare leerlingen basisonderwijs hardst geraakt door coronacrisis

'Voor sommige scholen is het prettig om populair te zijn, en een groot aandeel kinderen van hoogopgeleide ouders te hebben. Daarom is niet voor iedere school de urgentie even groot om segregatie tegen te gaan', zegt Louise Elffers.

Uit het rapport blijkt dat vooral kinderen met een Turkse achtergrond sterk gesegregeerd naar school gaan. Zestig procent van de Turkse kinderen zou van school moeten veranderen om gelijk verdeeld te zijn over de scholen in de stad.

'We zien in Amsterdam steeds meer bubbelscholen: scholen met voornamelijk leerlingen uit hoger opgeleide gezinnen', zegt Louise Elffers, directeur Kenniscentrum Ongelijkheid, en lector en onderzoeker aan de HvA en UvA. Niet alleen segregatie op grond van onderwijsniveau van de ouders maar ook de migratieachtergrond van leerlingen is al een tijd een groot probleem.

'We hebben hard gewerkt om de effecten van de coronacrisis ook mee te kunnen nemen in het rapport', vertelt Arnold Jonk, bestuurder onderwijsstichting STAIJ tegen NH Nieuws. 'Voor de zomervakantie dachten veel mensen nog dat de onderwijsachterstanden door de schoolsluiting tijdens de eerste lockdown wel mee zouden vallen. Ik denk niet dat dat nog kan worden volgehouden.'

"Het is fijn dat we het nu direct over de inhoud van het probleem kunnen hebben"

Toch zijn veel van de gesignaleerde problemen in het rapport niet nieuw. Maar Louise Elffers benadruk wel dat 'het belangrijkste is dat we de grote problemen, zoals het lerarentekort en segregatie op de Amsterdamse scholen, aandacht blijven geven.'

'Er zijn vaak zaken waar ik aandacht voor vraag, die nog steeds worden ontkend. Ik ben bijvoorbeeld veel bezig met kansenongelijkheid, en ik heb nog te vaak een discussie of het wel een probleem is. Het is fijn om nu al deze cijfers te hebben zodat ik niet eerst het probleem moet schetsen, maar zodat we het direct over de inhoud van het probleem kunnen hebben.'