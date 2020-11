Uit het IJ geviste Ferrari gaat 'shinen' op Netflix, maar daarna volgt sloop

Lowie Hoedt van automontagebedrijf De Ooyevaar zegt dat tegen De Telegraaf. Zijn bedrijf kocht het wrak en wil de losse onderdelen gaan verkopen aan verzamelaars. Vanuit binnen- en buitenland zouden de aanbiedingen voor bijvoorbeeld velgen en het motorblok al binnenstromen.

Netflix-rol

De auto zou eigenlijk naar Artis gaan om daar in het nog te vernieuwen aquarium tentoongesteld te worden. Maar dat plan ketste vorige week af. Door de coronacrisis en de financiële problemen voor de dierentuin is het de vraag wanneer die renovatie kan beginnen. De auto wordt nu toch uit elkaar gehaald, maar eerst dus die Netflix-rol.

Hoedt: 'In februari starten er hier opnames van een Netflix-productie, waarvoor de Ferrari gebruikt gaat worden. Het script is nog in bewerking. Ik heb begrepen dat het verhaal gaat om twee jongens die in de jaren ’80 goed geld verdienen met de exploitatie van 06-sekslijnen. Zij kopen van dit geld mooie, dure en snelle wagens, waaronder dus ook deze Ferrari'.

Het is nog onbekend wanneer de serie op de streamingdienst te zien zal zijn.