'Opvallende' feestverlichting moet straks bij de gemeente aangemeld worden

Een gevel vol lampjes, een fel knipperend rendier in de tuin, of een lichtjessnoer boven de winkelstraat: veel Amsterdammers zijn gek op feestverlichting. Maar de regels daarvoor gaan waarschijnlijk veranderen. In de toekomst moet (vooral uitbundige) feestverlichting aangemeld worden bij de gemeente.

Nu is er nog een vergunning nodig voor feestverlichting op of langs de openbare weg. Maar met nieuwe algemeen geldende regels en het digitaal aanmelden van de verlichting is dat straks niet meer nodig. 'De lampjes geven sfeer in deze donkere dagen. Gezellig. Maar ze kunnen ook té opvallend of druk zijn. Nieuwe regels zorgen voor balans', zo schrijft de gemeente. De nieuwe regels en meldplicht zouden ook veel papierwerk moeten schelen.

Versierde huizen

Als de nieuwe aanmeldplicht echt ingevoerd wordt, dan moeten bewoners van huizen met meer dan 1 vierkante meter lampjes, of met feestverlichting die meer dan 10 procent van de gevel bedekt, hun versiering ook bij de gemeente melden.

Amsterdammers zijn dan zelf verantwoordelijk over of hun kerstverlichting voldoet aan de dan geldende regels. Toch ligt de focus van de gemeente vooral op de grote bedrijfspanden en de winkelgebieden. De feestverlichting op bijvoorbeeld grote hotels, winkelcentra, bedrijfspanden en warenhuizen moeten ook aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast komen er afspraken over de periode waarin het hangt en het tijdstip waarop het mag branden.

Extra regels in Centrum

In stadsdeel Centrum komen aanvullende regels, omdat daar ook de UNESCO werelderfgoedstatus wordt meegewogen. De extra regels gaan over vorm en uitstraling van de feestverlichting. Zo komen er extra voorwaarden over de kleur van de feestverlichting aan de gevels, zodat de verlichting bijdraagt aan het straatbeeld en dit niet verstoort.

De vergunningplicht voor feestverlichting verdwijnt niet helemaal. Voor grote verlichte objecten in de openbare ruimte, zoals een kerstboom, moet nog steeds een vergunning aangevraagd worden.

Komende feestmaand

Amsterdammers kunnen nu hun mening geven over de plannen van de gemeente, die op zijn vroegst volgend jaar ingaan. Tijdens de komende feestmaand mag er nog naar hartenlust versierd worden.