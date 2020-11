Sint Nieuws aflevering 8: Ellie en Lana gaan op zoek naar het paard van Sinterklaas

Sint Nieuws verslaggevers Ellie en Lana zijn paardenfreak en kammen daarom de hele stad uit op zoek naar het paard van Sinterklaas. Ondertussen steekt Roos nog steeds haar handen uit de mouwen bij het uitdelen van voedselpakketten. Dit is eigenlijk de taak van Piet maar hij is elders in de stad. Ook leest Sint weer voor uit Het Verhaal van Sinterklaas.