Wil van Soest (84) wil de Tweede Kamer in: 'Ik kan best nog een poosje mee hoor'

Van Soest staat nummer zes op de lijst van Code Oranje, de nieuwe partij van de gewezen wethouder in Den Haag, Richard de Mos. In haar huiskamer vertelt de politica dat ze nog boordevol energie zit: 'Je wilt je overal mee bemoeien en ik bijt me overal in vast. Dus ja, ik vind het heerlijk om te doen.'



Uiteraard is het de ouderenzaak die haar het meest beweegt. Namens 50Plus belandde ze in de provincie, met die partij brak ze al eerder. Nu wil ze dus voor de partij van De Mos, die overigens nog steeds verdachte is in een corruptiezaak, naar Den Haag. Van Soest houdt het volste vertrouwen in haar lijsttrekker: 'Als ze maar iets van je weten, wordt het zo breed uitgemeten in de kranten.'