Beelden vertoond van vluchtscooter beschieting barbershop 'Alles in Bedrijf'

Het programma Opsporing Verzocht heeft vanavond beelden vertoond van de motorscooter waarop de daders die verantwoordelijk zijn voor de beschieting van barbershop 'Alles in Bedrijf' in Nieuw-West zijn gevlucht. Een dag eerder vond er een explosie plaats bij 'Alles in Bedrijf'. Ook zijn er beelden vrijgegeven van de tas en het wapen die in de buddyseat van de vluchtscooter zijn aangetroffen.

De explosie bij de barbershop aan de Slotermeerlaan gebeurde in de nacht van donderdag 27 augustus op vrijdag 28 augustus. Hier waren twee mannen bij betrokken.

Bijna exact 24 uur later stopten twee mannen op een motorscooter bij de barbershop en werden er schoten gelost op de pui van het pand. Meerdere bezoekers van de naastgelegen nachtwinkel waren getuige van dit schietincident.

De politie is nog altijd op zoek naar de vier verdachten. Op de nieuwe beelden die worden gedeeld is te zien dat de daders van de beschieting vluchtten op een Vespa-motorscooter. Deze werd later werd teruggevonden aan de Du Perronstraat in Slotermeer. In de buddyseat is een tas met een vuurwapen aangetroffen.

De politie roept mensen op om informatie over deze twee incidenten te delen.