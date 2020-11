Geldinzamelingsactie gestart voor beroofde Bastiaantje (83)

In ons nieuws was gisteren het verhaal van de 83-jarige mevrouw Bastiaantje van Bockel uit de Dintelstraat in de Rivierenbuurt. Ze werd op klaarlichte dag beroofd van al haar spaargeld, waardevolle en vooral ook dierbare spullen. Het bericht maakte veel los bij de lezers van het verhaal. Heel wat mensen lieten weten wel wat geld te willen storten om de pijn een beetje te verzachten. We kregen een bericht van Rivierenbuurtbewoner Jos Wiersema, hij is meteen een crowdfundingsactie gestart.

Het doel is 5000 euro, inmiddels is er al bijna 600 euro verzameld.

Mevrouw Van Bockel - bedlegerig en hartpatiënt - raakte haar paspoort, waardevolle familiefoto's en vijfduizend euro aan spaargeld kwijt. Ze verwachtte afgelopen woensdagochtend iemand van de thuiszorg. Om die reden deed ze nietsvermoedend vanuit haar bed met een knop de deur open.

'Valt weinig te verzekeren'

Maar in plaats van de thuiszorgmedewerker stond er ineens 'iemand van de gemeente' in haar woning. 'Hij zei dat ik uit bed moest komen voor een gaslek en vroeg of ik waardevolle spullen in huis had, voor de verzekering', vertelt het slachtoffer in een stoel voor haar woning in de Dintelstraat. 'Ik zei dat er weinig te verzekeren viel, alleen een tas die naast mijn bed staat. Voor de rest heb ik niets van waarde'.

En met opmerking was het kwaad geschied. 'Hij zei dat het gaslek daar moest zitten en toen dook hij over mijn bed heen, ter hoogte van mijn kussen. En toen zei ik: weg, weg jij! Maar ik kon niet zien dat hij mijn tas weggriste. En toen rende hij de deur uit.'

'Geen opsporingsindicatie'

Mevrouw Van Bockel belde meteen de politie. Ze heeft aangifte gedaan, maar ze kreeg een paar dagen later al een brief thuis waarin haar werd verteld dat de zaak niet verder wordt onderzocht. Een politiewoordvoerder laat desgevraagd aan AT5 weten dat er 'geen opsporingsindicatie is'. Te weinig aanknopingspunten dus.

Volgens het slachtoffer ging het om een oudere, blanke man, van tussen de 50 en 60 jaar oud, met grijs haar en een normaal postuur. Opvallend genoeg kreeg de politie vorige week dinsdag ook al een melding dat een soortgelijke man had geprobeerd een oudere vrouw op te lichten in de Maasstraat, niet ver van de Dintelstraat. Ook toen werd gesproken over een gaslek.