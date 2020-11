Politie waarschuwt: 'Vriend-in-nood-fraude razend populair'

Een Whatsapp-bericht krijgen met een vriendelijk verzoek van een vriend, familielid of bekende om snel geld over te maken. In werkelijkheid komt het bericht van een oplichter, die op een slinkse wijze geld af wil troggelen. De zogenaamde 'vriend-in-nood-fraude' is razend populair onder oplichters. De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden van enkele verdachten vrijgegeven.

Twee mannen zijn tijdens het geld opnemen bij een bank door bewakingscamera's vastgelegd. Op 13 juni aan de Westerstraat en een tweede keer op 2 juli op de Oostelijke Handelskade. Door een alerte vrouw uit Schiedam is de politie de zaak op het spoor gekomen.

'Vriend-in-nood-fraude'

'De vrouw uit Schiedam krijgt via Whatsapp een bericht van iemand, die zegt haar zoon te zijn', vertelt politiewoordvoerder Marijke Stor. De oplichter geeft aan nieuw telefoonnummer te hebben omdat zijn oude toestel in de wc zou zijn gevallen. 'Al snel komt het verzoek van de zogenaamde zoon of zijn moeder vanwege een noodgeval geld over kan maken.'

Er gaat direct een lampje branden bij de vrouw. Ze heeft namelijk geen kinderen, die over een eigen telefoon beschikken en weet dat erop deze manier oplichtingen worden gepleegd. Ze besluit het spelletje mee te spelen om de oplichters te ontmaskeren. Het bankrekeningnummer waar het geld heen moest, werd door rechercheurs meteen onderzocht. Daaruit blijkt dat meerdere mensen waren opgelicht via dit rekeningnummer.

'Wij willen benadrukken, maak pas geld over als je iemand aan de telefoon of in persoon gesproken hebt. Wordt u toch het slachtoffer doe dan altijd aangifte en heeft u meer informatie over wie deze twee pinners zijn, neem dan contact met ons op', aldus politiewoordvoerder Marijke Stor.