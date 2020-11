Motie van treurnis van oppositie voor Ivens: 'Wethouder neemt te weinig verantwoordelijkheid'

De oppositiepartijen, die samen geen meerderheid hebben, waren na drie uur debatteren niet tevreden met de uitleg die Ivens gaf bij de teleurstellende bouwcijfers in het middensegment. Volgens het coalitieakkoord moeten er elk jaar 1.670 woningen met een middeldure huur (een huur tot 971 euro) bijkomen, maar tot nu toe zijn er dit jaar maar 78 in aanbouw genomen.

'We treuren allemaal, of u dat nou in een motie wil vastleggen of niet, dat is aan u'

Juist het zoeken van de schuld buiten zijn eigen invloedssfeer irriteerde de oppositiepartijen. 'Jarenlang worden de doelstellingen niet gehaald en dan nu weer zo'n dieptepunt', foeterde CDA'er Diederik Boomsma.

Hij en de andere oppositiepartijen willen dat de wethouder de beloofde 1.670 woningen duidelijk als doelstelling onderschrijft en dat er een mediator komt om de plooien glad te strijken tussen de gemeente en marktpartijen die de huizen moeten gaan bouwen. In beide gevallen wilde de wethouder er niet aan.

'Motie een dieptepunt'

GroenLinks-raadslid Nienke van Renssen vond de ingediende motie van treurnis 'niet kunnen' en 'een dieptepunt'. Boomsma: 'Het is inderdaad treurig, maar een passend signaal na dit debat.'

De motie zal dus naar alle waarschijnlijkheid niet worden aangenomen, en ondanks de gele kaart houden de oppositiepartijen vooralsnog wel het vertrouwen in de wethouder. Het laatste woord was aan Ivens zelf: 'We treuren allemaal, of u dat nou in een motie wil vastleggen of niet, dat is aan u.'

Correctie: In een eerder bericht stond dat Denk de motie ook ondertekend had. Dat is niet het geval.