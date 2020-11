Vrouwelijke verdachte schietpartij Panamalaan: 'Het Openbaar Ministerie maakt zoveel fouten'

Vanmiddag vond er in de rechtbank een zogenoemde pro-forma zitting plaats, die ging over de vraag of de twee verdachten de komende maanden nog in de cel moeten blijven. De officier van justitie zegt dat er jassen en handschoenen zijn gevonden in een appartementencomplex in de Dirk Vreekenstraat, vlakbij de Panamalaan. In een van de jassen zat het pistool waarmee het slachtoffer is doodgeschoten.

Het OM is er zeker van dat de daders zijn gefilmd toen ze het appartementencomplex in liepen. Het OM denkt dat op die beelden in ieder geval O. te zien is, al wordt er nog wel onderzoek gedaan. 'Die kleding is te linken aan het feit', zei de officier van justitie. 'Er zitten schotresten op, bloedresten van het slachtoffer en er zit DNA op van de twee verdachten.'