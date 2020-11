Ajax wint overtuigend met 3-1 van Midtjylland

Ajax heeft vanavond in de vierde groepswedstrijd in de Champions League met 3-1 gewonnen van het Deense FC Midtjylland. De Amsterdammers waren veel beter dan de club uit Jutland, maar miste in de eerste helft gigantische veel kansen. Ajax maakte dat goed in de tweede helft door goals van Gravenberch, Mazraoui en Neres.

Ajax nam vanaf de aftrap meteen het initiatief. De eerste grote kans van de wedstrijd was in de negende minuut voor Lassina Traoré, maar de spits schoot naast. Even later was het Labyad die een bal voor het inpassen had, maar miste na een voorzet van Neres. Ajax speelde prima in deze fase, maar vergat te scoren. Daarna hielp Traoré binnen twee minuten tijd twee kansen om zeep, de ene keer na een voorzet van Dusan Tadic, de andere keer na balverlies in de verdediging van de Denen. Bij de laatste kans schoot hij meters over.

Erik ten Hag begon met dezelfde elf namen als afgelopen zondag tegen Heracles Almelo (5-0). Het was nog even onzeker of Klaassen, Mazraoui en Labyad op tijd fit zouden raken voor de wedstrijd tegen de Denen, zij vielen geblesseerd uit, maar konden dus wel aan de aftrap verschijnen. Baltovenaar Antony nam plaats op de bank, hij raakte geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen FC Utrecht en moest de wedstrijd tegen de Almeloërs aan zich voorbij laten gaan. De uitwedstrijd in Denemarken werd door Ajax met 1-2 gewonnen.