Boommarter en reebok gefilmd in het Diemerpark

Steeds meer wilde dieren vinden een plek in of nabij de stad. Zo werd de bever gespot vlakbij IJburg en ecoloog Sasja Voet kreeg afgelopen maand in het Diemerpark een boommarter en een reebok voor haar camera.

Wekelijks is Voet samen met haar goede vriend - voormalig stadsecoloog Martin Melchers - in het Diemerpark te vinden. Melchers is bezig met de opnames van een documentaire en neemt daarom vaak zijn camera mee, schrijft De Brug.

Geheel onverwachts zagen de ecologen bij een van hun tripjes dat de boommarter op beeld was vastgelegd. Een bijzondere 'vangst', want niet eerder werd dit dier gezien in het Diemerpark. Een boommarter is een zeldzaam en beschermd roofdier. De boommarter leeft in de nacht en overdag toont het dier zich zelden aan de buitenwereld. Naar schatting leven er zo'n 400 tot 500 van in Nederland.

Een paar dagen later stond er ook een reebok op de wildcamera. Het betrof een mannetje dat op zoek was naar een nieuw leefgebied. Waarschijnlijk kwam het dier uit de omgeving van het Naardermeer of uit Flevoland.