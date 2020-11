Stad NL V De Straten in de Houthavens: 'Ik kan de duinen zien!'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Haparandaweg in de Houthavens.

In deze aflevering verkennen we een nieuw stukje van de Houthavens. We gaan langs bij de sjieke lofts op de Haparandaweg en ontmoeten Scarlett in haar cellowinkel.

Scarlett is cellist en heeft onder andere gespeeld in de musical Annie. Ze deelt haar passie voor muziek met ons. En de moderne bouwstijl van dit voormalige industriële gebied kan wel wat klassieke klanken gebruiken.

Scarlett begeleidt ons naar Marc Koehler. Hij heeft niet alleen deze lofts ontworpen, hij woont er zelf ook. We nemen een kijkje in zijn artistieke woning en hij vertelt ons alles over het ontwerp en de inrichting.

Daan woont aan de andere kant en heeft ook zijn eigen woning mogen inrichten. Je kunt Daan kennen van de Rollende Keukens of Mr. Kitchen. Zijn grootste passie is koken en daarom neemt hij ons mee naar het hart van zijn huis: de keuken.