Ook GGD Amsterdam verwacht een sobere kerst: 'Ik heb het al uit mijn hoofd gezet'

'We moeten echt nog wel harder haar beneden in het aantal besmettingen, om echt de maatregelen goed te kunnen afschalen voor de kerst', zegt José Manshanden. Afgelopen week daalde het aantal besmettingen in de stad met slechts 9 procent, de week ervoor met 4 procent. Zo kwamen er vandaag 222 coronabesmettingen bij en dat is nog steeds te veel voor grotere bijeenkomsten. 'Als we op deze manier doorgaan dan verwacht ik niet dat dat haalbaar is, helaas', stelt Manshanden.

De meeste besmettingen vinden momenteel in de thuissituatie plaats en dat is juist waar je kerst wil vieren. Manshanden snapt dan ook dat het lastig is, 'Ik snap dat heel goed, dat als je elkaar een tijdje niet gezien hebt, je elkaar even wil knuffelen. Het is heel onnatuurlijk om dan niet elkaar een zoen te geven'.

Plannen voor een uitgebreid kerstdiner kunnen we dus overslaan. 'Wij maken plannen met hele kleine aantallen, met maximaal 1 of 2. Maar plannen met de hele familie bij elkaar, dat heb ik al uit het hoofd gezet. Dat gaat gewoon echt niet lukken', zegt Manshanden.