Tas met dode kat aangetroffen in water bij Bilderdijkkade

De politie heeft afgelopen zondag een lugubere vondst gedaan. In een tas, die werd aangetroffen in het water bij de Bilderdijkkade ter hoogte van de Kwakersstraat, zat namelijk een overleden kat.

De tas was verzwaard met meerdere stenen. Toen de agenten de donkere tas openmaakten, vonden ze naast de stenen de dode, vermoedelijk witte kat. Het Team Milieu van de politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen of personen die de tas op de foto herkennen.