Diego Maradona in Amsterdam: 'Een uitbundig persoon'

Dat de gister overleden wereldster ook zijn sporen in Amsterdam heeft nagelaten, blijkt wel uit een duik in het AT5-archief.

Maradona deed de stad aan in 1996, toen nog als speler van Boca Juniors. Maar ook in 2005, inmiddels vice-voorzitter van dezelfde Argentijnse club, laat hij op de Toekomst nog even zien hoe je een bal op de lat behoort te trappen. Een legendarisch bezoekje aan een pizzeria in de binnenstad dreigt ouderwets te ontsporen.