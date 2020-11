Testlocatie Buikslotermeerplein 7 december open

Deze plek in Noord is een L-coronatestlocatie, dat betekent dat er dagelijks ruim 3000 testen kunnen worden afgenomen.

'Deze tweede locatie in Noord maakt het voor bewoners makkelijker om een gratis coronatest in de buurt te laten doen. Dit is belangrijk ter bestrijding van het virus. Op dit moment is er één locatie in Noord waar per dag 70 tot 80 testen kunnen worden afgenomen, dus we zijn blij deze uitbreiding in Noord', aldus stadsdeelvoorzitter Erna Berends.

Parkeerterrein P1

De testlocatie komt op parkeerterrein P1. Dit is het parkeerterrein tussen bioscoop Euroscoop en de Lidl, grenzend aan de IJdoornlaan en parkeergarage De Bomen. Aan de bezoekers van de testlocatie wordt gevraagd zoveel mogelijk per fiets of te voet te komen. In overleg met de winkeliers en ondernemers wordt een bereikbaarheidsplan opgesteld.