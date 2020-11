Ajax Wint De Wereldcup! Documentaire met unieke AT5-beelden uit 1995

Vandaag precies 25 jaar geleden, tegen een uur of twee vanmiddag, wint Ajax de wereldbeker in Tokyo. Die trip naar Japan is behalve voor Ajax ook een onvergetelijke reis voor onze AT5-ploeg.

Presentator Ton van Royen, sportverslaggever Raymond Bouwman, producer Gerdie Hulsbergen en cameraman Frank van Brandwijk waren destijds voor AT5 in Tokyo. In Tokyo, in de catacomben van het stadion, in het hotel waar feest werd gevierd en in het vliegtuig terug naar Amsterdam.

AT5 was natuurlijk ook in de stad. In de lege straten en de overvolle kroegen. In de scholen, ziekenhuizen, winkels en kantoren was even niemand aan het werk en een piepjonge Frank Awick keek met de spelersvrouwen naar de finale in de kantine van stadion De Meer. Werkelijk iedereen zat voor de buis en twee dagen later, na een terugreis van maar liefst 24 uur, was -een dag uitgesteld- de huldiging op het Museumplein.

Dit alles is te zien in een AT5 Documentaire van bijna een uur: Ajax Wint De Wereldcup.