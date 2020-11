Zorgen bij Kamerlid Kwint over bezuiniging OBA: 'Zorg dat je dat miljoen vindt'

Buurtbewoners, lokale en landelijke politici maken zich zorgen om de bezuinigingen die dreigen bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). De gemeente heeft een bezuiniging van anderhalf miljoen euro aangekondigd en ook loopt de organisatie door corona ruim 2 miljoen euro aan inkomsten mis. In de Tweede Kamer werd afgelopen week al extra geld gevraagd voor het open houden van de bibliotheken in Nederland.

De aangekondigde bezuiniging zou de sluiting van vier locaties kunnen betekenen en het ontslag van personeel. Er staan zes bibliotheken op de gevarenlijst. De OBA in het Olympisch Kwartier in Zuid. In West gaat het om de bibliotheek in de Spaarndammerbuurt of die in Bos en Lommer. In Noord de vrij nieuwe bibliotheek in de Van der Pekbuurt en in Oost de OBA op IJburg of de locatie aan de Linnaeusstraat.

'Zorg dat je dat miljoen vindt'

Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) is het ook niet eens met de bezuinigingen. 'Je moet juist in de bibliotheken investeren, omdat dat gewoon de beste garantie is dat kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met boeken leren lezen en er plezier in krijgen', zegt hij. In de Kamer wordt regelmatig gesproken over leerachterstanden en laaggeletterdheid.

Kwint vindt dat Amsterdam nog eens goed moet kijken naar de aangekondigde bezuiniging. 'Zorg ervoor dat je ergens dat miljoen vind, ik wil ook nog wel een middagje mee komen helpen zoeken', zegt hij.

Afgelopen week diende Kwint namens de SP, GroenLinks en PvdA in Den Haag een voorstel in om 80 miljoen euro extra te investeren, om landelijk zoveel mogelijk bibliotheken open te kunnen houden. Over twee weken wordt er over dit voorstel gestemd.