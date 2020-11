Argentijnen brengen laatste eerbetoon aan Maradona bij Arena

'Ik heb goede jeugdherinneringen aan hem. Dus daar denk ik aan', vertelt een van de aanwezigen. 'Als ze vragen waar ik vandaan kom en ik zeg Argentinië, weten ze misschien niet welke taal we daar spreken. Maar Maradona kennen ze altijd', aldus een ander.

'Ik voel mij de laatste dagen heel gek', vervolgt de fan geëmotioneerd. 'Dat is alles wat ik kan zeggen.' Een ander: 'Argentinië is Maradona en Maradona is Argentinië. Hij zal voor altijd blijven leven in onze harten.'