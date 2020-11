Poseren in Hollandse meesterwerken: 'Even terug naar de setting van toen'

Altijd al eens willen poseren als het Meisje met de parel van Johannes Vermeer? Tegenwoordig kun je hiervoor terecht bij portretfotograaf Sander Veeneman. In zijn studio in de Jordaan kan geposeerd worden in de Hollandse meesterwerken van Vermeer, Rembrandt en andere schilders.

Toen een vriendin van Veeneman vorig jaar vroeg of hij niet iets met toeristen wilde doen, barstte hij in lachen uit. 'En dan iets doen met het Melkmeisje van Vermeer zeker?' schaterde hij. 's Nachts realiseerde hij zich dat het eigenlijk toch niet zo'n gek idee was. Binnen een jaar bouwde Veeneman zijn werkplek om.

In vol ornaat

Inmiddels zijn er in de studio reproducties van vijf schilderijen mogelijk. Overal liggen kannen, kruiken en pruiken. Om de beleving en het resultaat zo 'echt' mogelijk te maken kan er worden gefigureerd in vol 17e-eeuws ornaat.

Eerst wilde Veeneman alleen een achtergronddoek gebruiken voor zijn foto's, maar dat liep wat uit de hand. 'Ik heb decorschilders en kledingmakers erbij gehaald. Het werd steeds groter.'

Net zo mooi als het origineel zal het volgens Veeneman niet worden. 'Het schilderij is de magic, maar mijn magic is dat ik mensen naar die setting terug neem en ze het gevoel geef dat ze terug zijn in die tijd. Binnen een uur lopen ze hier met een prachtig schilderij weg.'