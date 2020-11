Herinrichting Heemstedestraat loopt uit: 'Lichtpuntje, voor de kerst is het trottoir klaar'

Om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren wordt de Heemstedestraat heringericht. De werkzaamheden zijn begin dit jaar begonnen en hadden al klaar moeten zijn. Maar het werk is vertraagd onder andere omdat er nader onderzoek gedaan moest worden naar de ondergrond. In het AT5-programma Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Ton Kruyshoop dat de laatste fase nu is ingegaan.

De Heemstedestraat is op dit moment afgesloten voor automobilisten en fietsers. Langs de winkels is een pad gemaakt voor voetgangers. Bewoners en ondernemers die we spreken vinden het over het algemeen goed dat de straat wordt aangepakt. 'Het was hier voor fietsers super onveilig dus ik ben blij dat er wat aan gedaan wordt', vertelt een bewoner. 'Maar... het duurt wel een beetje lang.'



En dat horen we van veel mensen die we spreken op straat. In de kijkersvraag stelt een ondernemer daarom ook de vraag: 'Waarom duurt het werk zo lang?'

Kruyshoop begrijpt de vraag en antwoord: 'Het is een heel complex project. Er zijn verschillende partijen aan het werk en we hebben wat vertraging gehad omdat we nader onderzoek moesten doen naar de ondergrond. Lichtpuntje is wel, voor de kerst is het nieuwe trottoir klaar en wordt de straat weer wat leefbaarder.'