Gewapende overval op winkel in Zuidoost

In winkelstraat Reigersbos is vanochtend een overval gepleegd. Een gewapende man kwam rond 11.00 uur een winkel binnen en bedreigde het aanwezige personeel.

De overvaller is er met een onbekende buit vandoor gegaan. Er is niemand gewond geraakt, maar het personeel is wel behoorlijk geschrokken, zegt een woordvoerder van de politie. Er is nog niemand aangehouden.

De overvaller heeft een donkere huidskleur en ging in het donker gekleed. Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie.